Сергей Сауляк признан виновным по решению суда.

Пособника Службы безопасности Украины из Севастополя отправили в колонию на 18 лет. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Крыму. В ФСБ уточнили, что 41-летний местный житель по имени Сергей Сауляк был задержан в декабре 2022 года по подозрению в государственной измене. В мае прошлого года судебная инстанция признала фигуранта расследования виновным по уголовной статье за вовлечение людей в совершение теракта и госизмену. Следствие установило, что мужчина являлся сторонником идеологии киевского режима. Он был завербован СБУ в 2016 году. После начала проведения специальной военной операции злоумышленник за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе информацию о Вооруженных силах России.

Кроме того, Сергей Сауляк по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого для совершения теракта – поджога административного здания на территории Севастополя. сообщение УФСБ РФ по полуострову

В профильном ведомстве отметили, что ранее криминального сообщника Сауляка приговорили к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет заключения в тюрьме.

Под Авдеевкой обнаружили тайник ВСУ с иностранным вооружением.

Фото и видео: УФСБ РФ по Крыму и Севастополю