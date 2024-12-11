Иностранное оружие будет передано в Минобороны РФ для применения.

Тайник с вооружением западного образца обнаружен на бывших позициях Вооруженных сил Украины под населенным пунктом Авдеевка. Соответствующей информацией со СМИ поделились в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике. В силовом ведомстве пояснили, что совместно с органами военной контрразведки из Центрального военного округа РФ (ЦВО) проводился ряд оперативно-боевых мероприятий по ДНР.

В результате ... вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. пресс-служба УФСБ РФ по новому региону

Специалисты изъяли из арсенала армии киевского режима два пулемета, включая средства бельгийского производства, а также американскую винтовку, два гранатомета, три автомата, более 2,5 тысяч патронов и свыше 20 гранат. Весь арсенал будет направлен для использования в российские подразделения при министерстве обороны страны.

Показаны кадры подбитого "Ланцетом" танка Abrams ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ