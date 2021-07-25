В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела угрозыска

У него изъяли обоймы к пистолету и патроны.

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Согласно данным ведомства, злоумышленника Ибрагима Симбаригова обнаружили в заброшенных постройках в нескольких десятках километров от места совершения преступления. Позже у него были изъяты обоймы к пистолету и патроны.

В настоящее время готовятся необходимые документы для ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве сообщили, что Сибмаригов уже дал признательные показания.

Напомним, вечером 23 июля Сибмаригов застрелил замначальника угрозыска отдела полиции Ставрополя Руслана Абовяна. Камеры внешнего видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник вышел из кустов и расстрелял сотрудника правоохранительных органов на парковке, после чего скрылся.

Ранее заместителя командира смешанного авиационного полка по военно-политической работе признали виновным в создании предпосылок к массовому убийству на аэродроме "Балтимор" осенью прошлого года.

Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю