В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции

Преступник напали на полицейского прямо у его дома.

В Ставрополе неизвестный расстрелял заместителя начальника уголовного розыска одного из отдела города Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов погиб от полученных ранений на месте.

По данным BAZA, преступников было двое. Они дождались, когда жертва подъехала к дому на машине, после чего напали. Затем убийцы скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря ориентировке коллеги погибшего смогли выследить предполагаемую машину преступников и начали погоню, но нападавшим удалось скрыться.

Следователи предполагают, что убийство Абовяна связано с задержанием в Чечне Джамбулата Дадаева, который подозревался в покушении на на бизнесмена Магомеда Тазирова. В ходе спецоперации мужчина был погиб.

Видео: Telegram / Baza