Женщина на допросе раскаялась в содеянном.

Российские силовые структуры задержали на территории Ставропольского края 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт в отношении одного из чиновников из министерства по обороне. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Речь идет о противоправной деятельности местной жительницы из Краснодарского края 2007 года рождения. Женщина намеревалась закрепить полученное от силовиков киевского режима самодельное взрывное устройство (СВУ) с мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одно из транспортных средств, припаркованное около местной войсковой части. Однако злоумышленницу удалось поймать в момент осуществления криминального замысла.

... По заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт... подозреваемая в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта. ЦОС ФСБ РФ

Следственный комитет по Ставропольскому краю ведется по факту произошедшего уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205, части 4 статьи 222.1 и части 3 статьи 223.1 УК РФ. Речь идет о покушении на совершение террористического акта, незаконном хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, нелегальном изготовлении взрывчатых веществ.

В Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в госизмене.

Фото и видео ЦОС ФСБ России