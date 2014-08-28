В Ставрополье пресекли сбыт свыше 700 кг анаболических стероидов

Подозреваемые находились в Подмосковье.

Российские правоохранительные органы на территории Московской области задержали подозреваемых в незаконном сбыте анаболических стероидов. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что противоправной деятельностью занимались четыре человека. Криминальный квартет действовал в интересах двух теневых онлайн-магазинов, которые создавались неустановленным лицом, проживающим за пределами страны.

Один из задержанных исполнял роль руководителя группы, а между его подельниками были распределены обязанности администратора, фасовщика и сортировщика. пресс-служба МВД РФ

По заказам владельцаинтернет-маркетов преступники, используя почтовую службу, отправляли анаболические стероиды клиентам. Большинство из покупателей находились на территории Ставропольского края. Оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых. Там, как и в используемых злоумышленниками автомобилях, а также складском помещении удалось найти свыше 700 килограммов сильнодействующих веществ. Частично товар был подготовлен к отправке покупателям. Установлено не менее 250 фактов незаконных хранения препарата. По факту произошедшего ведутся 82 уголовных дела по части 2 и 3 статьи 234 УК РФ. Сейчас трое фигурантов расследования находятся под стражей, еще один их подельник отпущен под подписку о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа