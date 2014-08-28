В Курской области раскрыта преступная схема с оформлением фиктивного отцовства для легализации мигрантов

Ирина Волк рассказала о криминальном бизнесе в регионе, который остановила полиция.

Российские правоохранительные органы раскрыли преступную схему легализации иностранных граждан на территории Курской области. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заметила в социальных сетях, что с помощью оформления фиктивного отцовства мигранты планировали получить необходимые документы, необходимые им для постоянного проживания в стране.

Нашлись и те, кто захотел им помочь. Теперь одни ждут решения об аннулировании незаконно приобретенных документов, а другие предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленники предложили пяти иностранцам оформить фиктивное отцовство, установив стоимость на криминальную услугу в размере 600 тысяч рублей. Фигуранты расследования нашли местных матерей-одиночек, которые за денежное вознаграждение согласились принять участие в преступлении. В результате мигранты смогли получить вид на жительство, а один из них даже получил гражданство страны. Позже проведенные экспертизы доказали отсутствие родства иностранцев с детьми. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

Полицией Москвы задержаны четверо молодых людей, похитившие товары в маркетплейсе на 2,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа