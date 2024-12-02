В Стамбуле проходят переговоры между РФ и США

Переговоры могут продлиться не менее четырех часов.

В Стамбуле проходят переговоры между российской и американской делегациями. Об этом сообщает "РИА Новости".

Стороны проводят встречу в российском консульстве. Со стороны делегации РФ выступает посол в США Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Отмечается, что делегации проведут обстоятельные переговоры, которые могут продлиться не менее четырех часов.

Напомним, что первая встреча делегации РФ и США состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества.

Ранее Трамп заявил, что торговая война еще не закончена.

Фото: pxhere.com