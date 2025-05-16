В Стамбуле начались переговоры России и Украины

На встрече двух делегаций присутствует глава МИД Турции.

В Стамбуле начались переговоры между делегациями России и Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

На встрече двух делегаций присутствует глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выступил со вступительным словом и отметил необходимость ценить шанс встречи Москвы и Киева.

Фидан подчеркнул, что делегации России и Украины должны сами решить вопрос нынешнего конфликта. Глава МИД Турции добавил, что Анкара искренне верит в мирное соглашение сторон по итогам встречи.

Ранее мы сообщали, что турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Видео: Telegram / РИА Новости