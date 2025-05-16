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В Стамбуле начались переговоры России и Украины

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На встрече двух делегаций присутствует глава МИД Турции.

В Стамбуле начались переговоры между делегациями России и Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

На встрече двух делегаций присутствует глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выступил со вступительным словом и отметил необходимость ценить шанс встречи Москвы и Киева.

Фидан подчеркнул, что делегации России и Украины должны сами решить вопрос нынешнего конфликта. Глава МИД Турции добавил, что Анкара искренне верит в мирное соглашение сторон по итогам встречи.

Ранее мы сообщали, что турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: переговоры, россия, стамбул, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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