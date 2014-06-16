  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
181
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Стамбуле начались массовые протесты

0 0

Протестующие пытались прорвать кордоны силовиков и устроили стычки.

В Стамбуле начались массовые протесты. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, причиной стали запреты турецких властей на проведение митингов в шести районах столицы. Кроме того, решением суда были отстранены от должностей несколько человек из руководства оппозиционной партии.

Вечером 7 сентября протестующие вышли на улицы Стамбула, чтобы проследовать к штаб-квартире Народно-республиканской партии. Они пытались прорвать кордоны силовиков, которые встали у них на пути, и устроили стычки. Информации о пострадавших и задержанных нет.

Ранее посол России высказался о гражданской войне в Сербии.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: акции протеста, полиция, стамбул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии