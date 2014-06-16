В Стамбуле начались массовые протесты. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, причиной стали запреты турецких властей на проведение митингов в шести районах столицы. Кроме того, решением суда были отстранены от должностей несколько человек из руководства оппозиционной партии.
Вечером 7 сентября протестующие вышли на улицы Стамбула, чтобы проследовать к штаб-квартире Народно-республиканской партии. Они пытались прорвать кордоны силовиков, которые встали у них на пути, и устроили стычки. Информации о пострадавших и задержанных нет.
Видео: Telegram / SHOT
