Протестующие пытались прорвать кордоны силовиков и устроили стычки.

В Стамбуле начались массовые протесты. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, причиной стали запреты турецких властей на проведение митингов в шести районах столицы. Кроме того, решением суда были отстранены от должностей несколько человек из руководства оппозиционной партии.

Вечером 7 сентября протестующие вышли на улицы Стамбула, чтобы проследовать к штаб-квартире Народно-республиканской партии. Они пытались прорвать кордоны силовиков, которые встали у них на пути, и устроили стычки. Информации о пострадавших и задержанных нет.

Видео: Telegram / SHOT