Посол России высказался о гражданской войне в Сербии

Александр Боцан-Харченко напомнил о том, что общество в стране разделилось на два лагеря: протестующих и поддерживающих правительство.

Публичные заявления о том, что Сербия находится на грани гражданской войны, не лишены смысла. такого мнения придерживается российский посол Александр Боцан-Харченко в комментарии для журналистов новостного агентства "РИА Новости". Дипломат уточнил, что массовыми становятся не только местные протесты, но также и собрания в поддержку главы государства Александра Вучича.

Они не лишены смысла. Дело в том, что, действительно, вот эта дифференциация, раздел общества - он чувствуется... Движений много, которые поддерживают Вучича… Люди тоже выходят на улицу и тоже демонстрации организуют. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Белграде

Дипломат указал, что в Сербии на данный момент имеет место столкновение выступающих за власть и тех, кто против нее. Александр Боцан-Харченко объяснил СМИ, что речь может идти о более широком гражданском противоборстве, однако власти из Москвы не хотели бы говорить о подобном сценарии развития ситуации. Посол добавил, что не разделяет "очень негативную характеристику" событий и не одобряет эскалацию ситуации внутри общества. МИД России в официальных заявлениях говорит о призыве к деэскалации внутриполитической обстановки в Сербии. Эксперт пояснил, что рассчитывает на мудрость сербского народа и мудрость национального руководства Сербии, что властям удастся стабилизировать ситуацию и не довести ее до "более высокой меры гражданского противостояния".

Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде.

