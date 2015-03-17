Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде

Глава Сербии прокомментировал недавние беспорядки в Нови-Саде.

Сербский президент Александар Вучич обвинил участников прошедшей в ночь на 14 августа акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь заживо людей, которые находились в офисе правящей прогрессивной партии (СПП). Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Informer TV.

Прошлой ночью они хотели сжечь людей заживо. Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек! Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело и что они никогда не хотели мира, все это время речь шла только о насилии. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее министр по внутренним делам Сербии Ивица Дачич указал, что 42 сотрудника правоохранительных органов, в том числе 26 человек в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков по всей стране. Полицейским удалось задержать 37 граждан. Серьезные происшествия зафиксированы в Нови-Саде. ТАм активисты разгромили помещения СПП в нескольких местах. Глава МВД назвал инцидент одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы. Он пояснил, что злоумышленники нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.

Минобороны Сербии подтвердило приостановку экспорта оружия по указанию Вучича.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић