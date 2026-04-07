Песков: Россия контактирует с Венгрией и Сербией по поставкам энергоресурсов

В Кремле ответили на вопрос о возможности перехода России с европейского нефтегазового рынка на альтернативные.

Россия контактирует с Венгрией и Сербией по поставкам энергоресурсов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о возможности перехода России с европейского нефтегазового рынка на альтернативные. Песков подчеркнул, что Москва ведет контакты с Будапештом и Белградом по вопросу поставок российских энергоресурсов. По его словам, рынок энергоресурсов на фоне ситуации в мире полностью изменился.

Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Москва предпочитает не комментировать заявления Трампа по Ормузскому проливу.

