Песков: Москва предпочитает не комментировать заявления Трампа по Ормузскому проливу

Москва предпочитает не комментировать заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о заявлении Трампа в адрес Ирана. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу. Песков отметил, что Москва видела эти заявления Трампа, но предпочитает их не комментировать. Он подчеркнул, что нынешний конфликт имеет опасные и негативные последствия.

География этого конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем те последствия, которые мы имеем, включая весьма и весьма негативные последствия для глобальной экономики. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

