В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России

Константин Косачев рассказал о реакции международного сообщества на поправку в статью 67 Конституции.

В Совете Федерации рассказали о реакции на поправку о целостности России. Об этом во время выступления заявил глава международного комитета Константин Косачев. По словам сенатора, изменения положительно приняты в международном сообществе.

Я как международник, разумеется, внимательно отслеживаю внешнюю реакцию на внесённые в конституцию изменения...Поправка в 67 статью не вызывает никаких сомнений в международном сообществе политическом и юридическом Константин Косачев, сенатор

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России проводилось с 25 июня по 1 июля. "За" внесение изменений в Основной документ страны выступили 77,92% населения. Поправки вступили в законную силу с 4 июля. Одна из них гласит о том, что Россия будет защищать собственный суверенитет и территориальную целостность. Действия, направленные на отчуждение земель, а также призывы к ним, будут пресекаться. Исключением станут делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы.

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