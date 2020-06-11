Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

В Совете Федерации прокомментировали решение Конгресса США ввести новые ограничения против Москвы.

Константин Косачев рассказал, что США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия. Об этом глава международного комитета Совета Федерации заявил в интервью с "РИА Новостями". Парламентарий прокомментировал доклад рабочей группы Конгресса США. В нем политики предложили ужесточить ограничения против РФ. Косачев уверен, что американцы идут на поводу у внутриполитических интересов.

В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями Константин Косачев, российский сенатор

Эксперт добавил, что Америка пытается превратить государство в страну "без дипломатии". Сейчас позиция Вашингтона позволяет угрожать оппонентам, которые не намерены подчиняться интересам США. Эти страны Белый дом рассматривает как врагов.

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Видео: YouTube / Fox Business