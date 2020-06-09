Республиканская партия предложит запретить оказывать финансовую помощь Ливану.

Республиканцы в США предлагают новые санкции против России и Китая. С инициативой выступил член Конгресса Грег Стьюби в эфире Fox Business.

Он объявил, что на этой неделе будут предложены новые санкции против РФ, КНР и Ирана. Отмечается, что кроме санкций будет изложен внешнеполитический подход к данным государствам.

Стьюби заметил, что поводом для новых санкций стало истечение эмбарго на оружие от Ирана. Также конгрессмен рассказал, что республиканская партия предложит запретить оказывать финансовую помощь Ливану.

Ранее в Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли.

Видео: YouTube / Fox Business