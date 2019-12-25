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В Совфеде прокомментировали заявления Байдена об отношениях с РФ и КНР
Сегодня, 9:39
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phil_k

В Совфеде прокомментировали заявления Байдена об отношениях с РФ и КНР

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США уличили в "расколе в мозгах".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что заявления президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и Китаем могли бы считаться обнадеживающими, если бы не сопровождались определенными условиями. Об этом он написал в своем Facebook.

Напомним, ранее Байден в ходе обращения к Конгрессу подчеркнул, что Вашингтон не стремится к обострению отношений с Москвой, но ее ожидают последствия за якобы вмешательства в выборы страны и кибератаки. 

Косачев отметил, что в этом обращении глава США также заявил о готовности к дипломатическим контактам с Ираном и КНДР. Но слова Байдена вызвали у него двоякие впечатления.

Ощущение раскола в мозгах. Когда одну их часть формирует здравый смысл и понимание безальтернативности коррекции американской внешней политики, заведшей мир в многочисленные тупики. 

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации

По его словам, второй стороной "раскола" являются спецслужбы США и Конгресс. Косачев считает, что их совместная деятельность наносит вред стране и всему миру, так как они запугивают население "мифическими угрозами извне".

Ранее Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией.

Фото: pixabay.com

Теги: вмешательство в выборы сша, константин косачев, отношения россии и сша, совет федерации россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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