Российские дипломаты неофициально ответили на ноту протеста со стороны Украины.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли. Сергей Цеков объяснил "РИА Новостям", что для начала Украине придется признать провокацию в Керченском проливе. Политик напомнил, что в стране до сих пор официально и публично не признали "факта провокации" со своей стороны.

Член СФ добавил, что властям "как раз это следовало бы сделать", а потом вспоминать про имущество. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко направил повторную ноту с требованием вернуть корабли. В Москве заметили, что суда могут служить доказательством для следствия. Однако у правительства нет желания тратить деньги на хранение чужой собственности.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, использование кораблей Украины со стороны Киева - это политический демарш.

Украинская сторона не преследовала цели освобождения моряков и кораблей, Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей объяснила политик

Напомним, что часть кораблей Украины до сих пор остаются в Крыму. После событий 2014 года страна игнорирует настойчивые просьбы забрать свой флот.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс представил оператора пассажирских поездов в Крым.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России