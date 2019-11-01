Минтранс представил оператора пассажирских поездов в Крым

Первыми направлениями будут рейсы в Севастополь и Симферополь из двух столиц.

Сегодня, 1 ноября, Минтранс объявил пассажирского перевозчика по железной дороге в Крым, передает ТАСС. Ею стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Первые поезда готовятся к запуску в 2019 году, как только введут железнодорожную часть Крымского моста. Первыми направлениями перевозчика будут рейсы из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь.

Отмечается, что с инициативой выступила сама компания. Она специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности с 2002 года.

В целом движение пассажиров по ж/д части моста планируется к открытию в конце этого года, а грузовые поезда запустят в июне следующего.

Тем временем, Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России.

Видео: Ника Котькова, Igor Korsakov / Youtube