Опыт перерегистрации единственного самолета дал руководству компании основания не продолжать эксперимент.

Авиакомпания Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России. По словам представителей организации, эксперимент по переводу в российский реестр оказался неудачным. Об этом сообщили "Ведомости". У компании возникли проблемы с летной годностью воздушных средств. Единственный объект им удалось переоформить с Бермудских островов.

До сих пор большинство самолетов российских компаний регистрируются за рубежом. Хотя система существует и в России, но популярность она не пользуется. В результате именно иностранные фирмы получают деньги за контроль состояния самолетов. Российская экономика недополучает ежегодно почти 50 млн долларов

Эксперты отмечают, что российские стандарты проверки не соответствуют ведущим нормам, которые контролируются мировым сообществам. Такими регуляторами выступают американская FAA и европейская EASA.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России создают комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/argospotter, The Touring Experience -Mexico, BirminghamAirport