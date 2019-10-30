Пассажиры даже не будут знать, что их проверяют сотрудники аэропорта.

В России создают комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах. Об этом "РИА Новостям" рассказал Гендиректор НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров. По словам специалиста, сейчас активно проводятся исследования свойств терагерцового диапазона.

Благодаря технологической новинке таможенники и сотрудники безопасности смогут находить запрещенные предметы. Таким способом можно обнаружить взрывчатые вещества и спрятанное оружие. Подобные устройства установлены на терминалах аэропортов и железнодорожных станций, но они вредят здоровью пассажиров.

Создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем объяснил спикер

Новый досмотровый комплекс не будет использовать рентгеновское излучение. Пассажиры даже не будут знать, что их проверяют специалисты. Плюс ко всему, оборудование будет обладать гораздо большим радиусом действия, чем существующее.

На данный момент имеется только разработка проекта. Ученые подготовили лабораторную установку. До конца 2019 года она может пройти демонстрационное исполнение. Далее оборудование начнут предлагать заказчикам.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/TSA