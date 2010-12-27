Пулково хочет конкурировать с европейскими аэропортами

"Дух соревнования" коснется сферы дальнемагистральных транзитных рейсов.

Петербургский аэропорт Пулково собирается конкурировать с европейскими "коллегами" в осуществлении дальнемагистральных транзитных рейсов из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Америки, если он получит "пятую свободу воздуха". Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, сейчас идут переговоры о снятии ограничений на полеты зарубежных авикомпаний в Пулково по "пятой степени свободы" воздуха. Эта "свобода" поможет российскому аэропорту добиться открытия новых рейсов по дальнемагистральным маршрутам, чтобы у иностранных туристов была возможность использовать в качестве транзитной остановки не только аэропорты Европы, но и Пулково.

Петербургский аэропорт планирует также увеличивать пассажиропоток по программе длительных транзитных остановок, когда туристы могут не просто ждать долгой пересадки в здании, а выехать в город и ознакомиться с новой точкой на карте.

Ранее в "Пулково" несколько десятков рейсов не смогли вовремя вылететь.

Фото: Piter.TV