В "Пулково" несколько десятков рейсов не смогли вовремя вылететь

Непросто оказалось переместиться в ряд российских городов и несколько зарубежных.

В понедельник, 28 октября, сразу несколько десятков авиарейсов не смогли вовремя вылететь из Петербурга. Онлайн-табло аэропорта показывало задержки рейсов в Цюрих, Душанбе, Москву, Читу, Саранск и другие города. Всего за день подверглись проблемам более десятка вылетов.

В пресс-службе Пулково Piter.TV сказали, что аэропорт работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию, а все задержки связаны с конкретными авиаперевозчиками. Некоторые рейсы задерживались не из-за проблем аэропорта, а потому, что воздушные судна поздно прибывали в Петербург.

К настоящему моменту около половины задержанных вылетов, о которых писали СМИ, осуществились. По словам пресс-секретаря аэропорта, ситуация с вылетами и невылетами меняется за минуты. По данным онлайн-табло на 18.35 отложены рейсы в Курск (вылететь самолет должен был в 16.25), Апатиты (в 17.00), а также в Воронеж, рейс в который должен был состояться в 22.05. В пресс-службе пообещали, что пассажиры этих рейсов вылетят в пункты назначения до сегодняшнего вечера.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге может появиться частное метро до Пулково.

Фото: Piter.TV