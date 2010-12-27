Московская группа "ВИС" сделала предложение Смольному.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что в Петербурге может появиться частное метро до Пулково. Московская группа "ВИС" сделала предложение Смольному.

Предполагается, что этот проект реализует частный инвестор. Известно, что новую линию метро Петербурга проектируют с учетом "остановки" в Пулково. Проект включает в себя 6 станций. Строительство оценивается в 130-140 млрд рублей. По данным СМИ, плата за проезд до аэропорта может составить при этом 150 — 200 рублей.

Власти Северной столицы пока никак не прокомментировали частное предложение.

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Фото:Piter.TV