В Доме архитекторов подвели итоги конкурса "Наш любимый сквер".

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что у школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Основой концепции постройки нашего сквера является правильное интегрирование озеленения и плавный переход между пешеходным пространством и зоной озеленения", — сказано в сообщении.

По итогам конкурса лучшим проектом названа работа, которую разработали московские архитекторы Валентин Шалыгин и Анна Джан. Предполагается, что главной доминантой сквера должен стать арт-объект, выполненный из зеркального композита.

Всего на конкурс отобрали 75 работ.

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