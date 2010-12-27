В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что у школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
"Основой концепции постройки нашего сквера является правильное интегрирование озеленения и плавный переход между пешеходным пространством и зоной озеленения",
— сказано в сообщении.
По итогам конкурса лучшим проектом названа работа, которую разработали московские архитекторы Валентин Шалыгин и Анна Джан. Предполагается, что главной доминантой сквера должен стать арт-объект, выполненный из зеркального композита.
Всего на конкурс отобрали 75 работ.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен переселить из аварийного жилья 297 тысяч петербуржцев.
Фото:pixabay
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