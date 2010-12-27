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У школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство
Сегодня, 16:29
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IRINA_CHALKINA

У школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство

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В Доме архитекторов подвели итоги конкурса "Наш любимый сквер".

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что у школы искусств на Кондратьевском появится новое общественное пространство. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Основой концепции постройки нашего сквера является правильное интегрирование озеленения и плавный переход между пешеходным пространством и зоной озеленения",

 — сказано в сообщении.

По итогам конкурса лучшим проектом названа работа, которую разработали московские архитекторы Валентин Шалыгин и Анна Джан. Предполагается, что главной доминантой сквера должен стать арт-объект, выполненный из зеркального композита.

Всего на конкурс отобрали 75 работ.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен переселить из аварийного жилья 297 тысяч петербуржцев.

Фото:pixabay

 

Теги: новое пространство спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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