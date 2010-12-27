Горожане получат новое жилье к началу 2025 года.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что Смольный намерен переселить из аварийного жилья 297 тысяч петербуржцев. Об этом заявил градоначальник Петербурга Александр беглов.

На заседании присутствовал замминистра РФ Виталий Мутко. Чиновник призвал депутатов запретить строительство жилья без обустройства необходимой инфраструктуры. Кроме того, Мутко поднял вопрос о проблемах обманутых дольщиков.

"Мы понимаем, как решать эту проблему — нам порекомендовали создать соответствующий фонд поддержки. Мы его создадим в ближайшее время, чтобы федеральный центр мог тоже оказать содействие. Потому что есть у нас проблемные дома в Шушарах — это просто коробки в поле, а туда нужно подтягивать инженерные службы, нужно делать социальную структуру", — отметил Беглов.

По словам градоначальника, петербуржцы получат новое жилье к началу 2025 года.

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