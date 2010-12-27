Эти специалисты участвовали в проектах по реставрации храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора и Эрмитажа.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что храмы Новодевичьего монастыря в Петербурге отреставрируют 400 специалистов. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ.

Ивестно, что помимо фасадов, специалисты восстанавливают уникальную мозаику внутри храма.

"В Казанской церкви мы постоянно открываем для себя историю строительства. Оказалось, что под слоем краски, в прежней версии, построение живописи и насыщение фигурами было намного скромнее. Вторая же – более классическая" – сказано в сообщении.

Отмечается, что эти специалисты ранее занимались восстановлением храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора и Эрмитажа.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице Святой Марии Магдалины открыли памятник сестре милосердия.

Фото:пресс-служба Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ