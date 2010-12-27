В больнице Святой Марии Магдалины открыли памятник сестре милосердия

Торжественное открытие больницы состоялось 24 октября 1829 года.

В Петербурге 25 октября в свое 190-летие Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины открыла и освятила первый в городе памятник сестре милосердия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В открытии приняли участие хор Подворья Валаамского монастыря, сёстры милосердия при храме Святой Марии Магдалины.

Торжественное открытие больницы состоялось 24 октября 1829 года (5 ноября) в день первой годовщины смерти императрицы Марии Федоровны. Ранее на территории была построена церковь равноапостольной Святой Марии Магдалины.

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют в середине ноября.

Фото: Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины