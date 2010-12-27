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В больнице Святой Марии Магдалины открыли памятник сестре милосердия
Сегодня, 12:08
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nastya960

В больнице Святой Марии Магдалины открыли памятник сестре милосердия

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Торжественное открытие больницы состоялось 24 октября 1829 года.

В Петербурге 25 октября в свое 190-летие Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины открыла и освятила первый в городе памятник сестре милосердия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В открытии приняли участие  хор Подворья Валаамского монастыря, сёстры милосердия при храме Святой Марии Магдалины.

Торжественное открытие больницы состоялось 24 октября 1829 года (5 ноября) в день первой годовщины смерти императрицы Марии Федоровны. Ранее на территории была построена церковь равноапостольной Святой Марии Магдалины.

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют в середине ноября.

Фото: Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины

Теги: детская городская больница святой марии магдалины, памятник, памятник сестре милосердия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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