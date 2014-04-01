Андрей Климов рассказал об угрозе для суверенитета России со стороны Запада.

В Совете Федерации предложат меры по противодействию "пятой колонне". С соответствующий обращением с представи телям верхней палаты парламента обратился глава временной комиссии по предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. Политик призвал коллег подготовить рекомендации законодательного характера для защиты государственной независимости в условиях западных антироссийских санкций. Для реализации поставленной задачи политик видит необходимость в обмене мнениями и проведению ряда совещаний с коллегами из Госдумы, профильных министерств и ведомств а также представителями общественных организаций, экспертов.

Сегодняшнее плановое заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем - актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Андрей Климов, сенатор Россиии

По словам Климова, российский суверенитет на текущий момент подвергается беспрецедентному за всю тридцатилетнюю историю государства испытанию. Он уверен в том, что Запад поставил перед собой целью ту, что была у нацистского Третьего рейха Германии - это уничтожение российской независимости, а также безоговорочное и полное подчинение страны "имперскому Вашингтону".

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Фото и видео: Совет Федерации