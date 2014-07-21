Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Российский сенатор Валентина Матвиенко назвала условие для встречи российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению парламентария, такое общение между сторонами возможно, но перед этим Киев и Москва должны выработать определенные договоренности в урегулировании кризиса. Такой позицией законодатель поделилась с журналистами китайского телеканала CCTV.
Какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?
Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ
По словам политика, на такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам российская сторона готова. При этом встреча Путина и Зеленского также должна быть результативной. Матвиенко считает ненужным проводить встречу для того, чтобы стороны просто "ни о чем поговорили".
Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса.
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