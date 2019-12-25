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Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса
Сегодня, 10:14
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Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

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В СФ рассказали, что в ряде регионов вместо плановых проверок регуляторы решили проводить внеплановые.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские надзорные и контролирующие органы заморозить проверки бизнеса. Такое заявление спикер СФ сделала в собственном Telegram- канале. Она призвала власти страны не искать лазеек в действующем законодательстве для проведения проверок предприятий, а быть в этом вопросе государственниками "в ключевой для страны момент".

Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых.

Валентина Матвиенко, сенатор России

Сенатор рассказала подписчикам о том, что по поручению Матвиенко, коллеги из верхней палаты парламента проводят в российских регионах мониторинг выполнения актуальной задачи по снятию излишней административной нагрузки с бизнес-индустрии РФ.

Прокуратура начала проверку на свалке на Штурманской улице.

Фото: Совет Федерации

Теги: антикризисные меры, бизнес, валентина матвиенко, малый бизнес, проверки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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