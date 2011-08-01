Прокуратура начала проверку на свалке на Штурманской улице

Отходы складируют с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Прироохранная прокуратура заинтересовалась свалкой на Штурманской улице у дома №7 литера А в Московском районе. Туда свозились отходы производства, при этом у организации отсутствовала лицензия.

Ведомство проводит проверку деятельности ООО "Мехуборка СПб", которая занимается транспортировкой отходов. Также в ней участвуют специалисты комитета по природопользованию, Роспотребнадзора.

Вопрос о принятии мер будет решаться после завершения проверки.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жители Красносельского района просят провести проверку по факту складирования грунта.

Видео и фото: прокуратура Петербурга