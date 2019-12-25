Жители Красносельского района просят провести проверку по факту складирования грунта

Жители Красносельского района пожаловались на горы грязного снега, которые образовались на углу Ивангородского проспекта и Кипенской улицы. Активисты обратились в районную администрацию и природоохранную прокуратуру.
По информации жителей, на участке появился временный снегоприемный пункт ГУДП "Путь". По их словам, на территорию ежедневно заезжали бульдозеры и самосвалы.
С приходом тепла стало видно, что соскладирован не снег, а огромные отвалы грунта и строительного мусора. Видны остатки железобетонных конструкций, бой бетона, бытовые отходы, перемешанные с грунтом, что является минимум 4 классом опасности. Вызывает опасения состав завезенного в огромном количестве грунта и мусора.
говорится в обращении жителей.
Рядом с участком находятся жилые дома, детские площадки и спортивный стадион. Жители призывают властей провести проверку законности нахождения свалки.
Ранее в комблаге пообещали больше не складировать снег в Шуваловском лесу.
Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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