Жители Красносельского района просят провести проверку по факту складирования грунта

Сначала петербуржцы думали, что туда свозят исключительно снег.

Жители Красносельского района пожаловались на горы грязного снега, которые образовались на углу Ивангородского проспекта и Кипенской улицы. Активисты обратились в районную администрацию и природоохранную прокуратуру.

По информации жителей, на участке появился временный снегоприемный пункт ГУДП "Путь". По их словам, на территорию ежедневно заезжали бульдозеры и самосвалы.

С приходом тепла стало видно, что соскладирован не снег, а огромные отвалы грунта и строительного мусора. Видны остатки железобетонных конструкций, бой бетона, бытовые отходы, перемешанные с грунтом, что является минимум 4 классом опасности. Вызывает опасения состав завезенного в огромном количестве грунта и мусора. говорится в обращении жителей.

Рядом с участком находятся жилые дома, детские площадки и спортивный стадион. Жители призывают властей провести проверку законности нахождения свалки.

Ранее в комблаге пообещали больше не складировать снег в Шуваловском лесу.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село