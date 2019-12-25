В Сосновом Бору произошла авария из-за сломанного светофора

Несколько перекрестков в городе перестали быть регулируемыми после ливня 16 июня.

В среду, 17 июня, в Сосновом Бору произошло столкновение автобуса №403 и автомобиля Chery. Об этом сообщило издание "Маяк".

ДТП произошло из-за нарушенной очередности проезда: светофор на перекрёстке вышел из строя после вечернего ливня во вторник. В результате автобус остался с разбитой передней фарой, а легковая машина достаточно серьезно разбилась. Никто не пострадал.

По словам гендиректора компании перевозчика АТП "Барс-2" Андрея Заботина, водитель общественного транспорта в аварии не виноват.

Ранее мы рассказали о том, что водитель Toyota погиб в жестком ДТП под Лугой.

Фото: "Маяк"