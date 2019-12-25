Водитель Toyota погиб в жестком ДТП под Лугой

Еще один участник ДТП получил травмы.

В среду, 17 июня, у деревни Большая Ящера в Лужском районе произошла крупная авария с участием грузовика и двух иномарок. Пожилой водитель Toyota погиб. Об этом сообщил региональный Отдел Пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло примерно в 10:25. Погибший врезался в грузовик Scania с полуприцепом, а затем не справился с управлением и задел Ford на встречной полосе. Водителя второй иномарки доставили в больницу: он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 400 аварий.

Фото: ВКонтакте / dorinfo