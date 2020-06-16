Сосновый Бор охватили град и ливень

Жители предпочли остаться в квартирах.

Вечером вторника, 16 июня, жителей Соснового Бора встревожили грозовые тучи и заряды града. Пользователи социальных сетей поделились своими впечатлениями от погоды, выложив видео и фотографии в Вк-сообществе "Маяк.Сосновый Бор".

На улицах создалась идеальная атмосфера для самоизоляции – большинство граждан предпочло сидеть дома, чтобы не попасть в эпицентр грозы.

Ранее мы рассказали о том, что ненастная погода царит и в Кингисеппе: там полностью затопило улицу.

Фото и видео: ВКонтакте / annaagalina, lebedeva1706