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Сосновый Бор охватили град и ливень

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Жители предпочли остаться в квартирах.

Вечером вторника, 16 июня, жителей Соснового Бора встревожили грозовые тучи и заряды града. Пользователи социальных сетей поделились своими впечатлениями от погоды, выложив видео и фотографии в Вк-сообществе "Маяк.Сосновый Бор".

На улицах создалась идеальная атмосфера для самоизоляции – большинство граждан предпочло сидеть дома, чтобы не попасть в эпицентр грозы.

Ранее мы рассказали о том, что ненастная погода царит и в Кингисеппе: там полностью затопило улицу.

Фото и видео: ВКонтакте / annaagalina, lebedeva1706

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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