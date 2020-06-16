В Кингисеппе полностью затопило улицу

Во вторник, 16 июня, в Кингисеппе разразилась сильная гроза. Октябрьская улица полностью затоплена. Местные жители поделились видео с последствиями ненастья в ВК-сообществе "КИНГИСЕПП СЕГОДНЯ".
Дождевая вода полностью затопила как проезжую часть, так и тротуары. Сильнейший ливень прошел по Кингисеппу (Ленобласть) во вторник, 16 июня. Жители города делятся в социальных сетях видео и фотографиями последствий непогоды.
На улице города сейчас комфортно находиться только с зонтиком и в непромокаемой обуви.
Ранее мы рассказали о том, что
Видео: ВКонтакте / kingisepptoday
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