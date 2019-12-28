Ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

В Сомали 90 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Трагедия произошла в столице государства городе Могадишо. Об этом рассказали в "ТАСС". О жертвах сообщил член федерального парламента Абдуразак Мухаммед при помощи аккаунта в Twitter

Среди погибших - 17 полицейских, 73 гражданских лиц и четверо иностранцев. Скончались несколько человек, которые являлись студентами университета Бенадир. Ранее местная радиостанция Dalsan объявила о 50 погибших. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

Напомним, что теракты в стране периодически организовываются экстремистской группировкой "Аш-Шабаб" с 2004 года. С 2008 года они используют смертников, а также подкладывают взрывные устройства под автомобили. С февраля 2018 года глава формирования объявил о присоединении боевиков к "Аль-Каиде", террористической организации, которая запрещена на территории России.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Видео: Telegram/Hue