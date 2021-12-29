В Сочи сноубордисты спасли ребенка, провалившегося в глубокий снег

Мальчик звал на помощь на протяжении получаса.

В Сочи сноубордисты спасли юного лыжника, который провалился в яму под снегом. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

Известно, что мальчик катался на лыжах за пределами оборудованной трассы и провалился в снежную яму. В ней он провел около 30 минут. Зов о помощи услышали проезжавшие мимо спортсмены. Они помогли ребенку высвободится из снежного плена.

Напомним, в середине января в горах Сочи погиб 34-летний фрирайдер. Мужчина катался вне подготовленных трасс, упал головой в сугроб и не смог выбраться.

Ранее жительница Якутии упала с восьмого этажа и выжила.

Видео: Telegram/ЧП Сочи