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В Сочи сноубордисты спасли ребенка, провалившегося в глубокий снег

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Мальчик звал на помощь на протяжении получаса.

В Сочи сноубордисты спасли юного лыжника, который провалился в яму под снегом. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

Известно, что мальчик катался на лыжах за пределами оборудованной трассы и провалился в снежную яму. В ней он провел около 30 минут. Зов о помощи услышали проезжавшие мимо спортсмены. Они помогли ребенку высвободится из снежного плена.

Напомним, в середине января в горах Сочи погиб 34-летний фрирайдер. Мужчина катался вне подготовленных трасс, упал головой в сугроб и не смог выбраться. 

Ранее жительница Якутии упала с восьмого этажа и выжила.

Видео: Telegram/ЧП Сочи

Теги: катание на лыжах, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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