Жительница Якутска выжила после падения с восьмого этажа

Она самостоятельно вызвала себе скорую помощь после произошедшего.

Жительница Якутии упала с восьмого этажа и выжила. Об этом сообщили "РИА Новости" с региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в городе Якутск. В Сети появилось видео, на кадрах которого человек упал с верхних этажей многоэтажки на снег, при этом зацепив головой металлическое ограждение. По информации следователей, пострадавшей оказалась женщина 1991 года рождения. Она самостоятельно вызвала себе скорую помощь после произошедшего.

В настоявшее время жительница Якутска находится в реанимации, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. У женщины выявлены повреждения тазовых костей.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина.

Видео: Telegram / Mash