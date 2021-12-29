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Жительница Якутска выжила после падения с восьмого этажа

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Она самостоятельно вызвала себе скорую помощь после произошедшего.

Жительница Якутии упала с восьмого этажа и выжила. Об этом сообщили "РИА Новости" с региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в городе Якутск. В Сети появилось видео, на кадрах которого человек упал с верхних этажей многоэтажки на снег, при этом зацепив головой металлическое ограждение. По информации следователей, пострадавшей оказалась женщина 1991 года рождения. Она самостоятельно вызвала себе скорую помощь после произошедшего.

В настоявшее время жительница Якутска находится в реанимации, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. У женщины выявлены повреждения тазовых костей.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. 

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Видео: Telegram / Mash

Теги: падение с 8 этажа, якутия, якутск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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