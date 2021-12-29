В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин

Поисковики обнаружили квадроцикл мужчины. Поиски бывшего замминистра продолжаются.

В Московской области без вести пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Известно, что мужчина выехал из села Аксиньино (городской округ Одинцово) на квадроцикле и не вернулся обратно. Каких-либо средств связи с собой Ялунин не брал.

В ходе поисковых работ в ночь на 6 февраля были обнаружены следы шин транспортного средства, которые вели к пролому во льду на реке. Водолазы обследовали дно водоема и нашли квадроцикл Ялунина.

Ночью поиски бывшего замминистра были остановлены. Их возобновили в девять часов утра. Ялунина ищут более 30 человек.

Ранее попавших под лавину на Сахалине двоих рабочих обнаружили живыми.

Видео: Telegram / SHOT