Одному из мужчин потребовалась отправка в больницу.

Попавших под лавину на Сахалине двоих рабочих обнаружили живыми. Одного из мужчина пришлось срочно госпитализировать. В Telegram-канале регионального правительства говорится о том, что операция по спасению прошли удачно благодаря оперативной работе экстренных служб. В настоящее время известно, что несчастный случай произошел на местности, когда четыре человека занимались демонтажом трубопровода около реки Полтавская. Позже двое из сотрудников смогли самостоятельно выбраться из-под снега.

Один из рабочих госпитализирован, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает. На месте ситуацию контролировал глава Углегорского района Дмитрий Цуканов. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. администрация Сахалина

Напомним, что Солнцевский угольный разрез является основным добывающим активом компании "Восточная горнорудная компания". Это крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Сахалинской области. В нем ведется полный цикл по добыче и отгрузке твердого топлива. На фирму приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля в регионе.

В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс", муж признался в ее убийстве.

Фото: Pixabay.com

