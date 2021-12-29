В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс", муж признался в ее убийстве

Подозреваемый арестован.

В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой. Об этом журналистам сообщили в региональных правоохранительных органах. В МВД уточнили, что супруг погибшей признался в ее убийстве. Известно, что труп девушки обнаружен в лесополосе.

Руководитель пресс-службы Главного управления Следственного комитета по российской столице Юлия Иванова подтвердила прессе факт обнаружения тела Сапожковой. Чиновница добавила, что муж убитой сознался в содеянном и дал подробные свидетельства о совершенном преступлении. В январе текущего года мужчина обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что еще в августе 2021 года его жена уехала из дома в неизвестном направлении. До сих пор она якобы выходит с ним на связь через социальные сети. Девушка "рассказала" ему, что в настоящее время отдыхает за пределами страны.

В местных СМИ узнали, что после пропажи Ксении Сапожковой ее супруг по имени Александр Попов также заявил их общим друзьям о том, что девушка находится за границей. Он якобы также отвечал вместо ее в соцсетях друзьям. В СМИ заявили, что супруг сознался в расчленении жены, но позже отказался от дачи показаний. В настоящее время фигурант расследования арестован на два месяца.

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Фото: Piter.tv

