В Крыму следователи завели дело на школьника, пытавшегося задушить 13-летнюю девочку

Мальчик дождался, когда жертва лишится сознания.

В Крыму следователи завели уголовное дело на школьника, который пытался задушить 13-летнюю девочку. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ Следственного комитета по региону. Фигурантом расследования стал 16-летний юноша. Его подозревают в попытке убийства несовершеннолетней. Инцидент произошел в Бахчисарайском районе полуострова.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство школьницы (части 3 статьи 30, по пунктам "в" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ). пресс-служба СК РФ

Специалисты объяснили, что 1 февраля на заднем дворе одной из школ подозреваемый со своим знакомым душил девочку. Это происходило на фоне неприязни к пострадавшей. В результате жертва потеряла сознание, а подростки испугались убийства и сбежали с территории. По предварительным сведениям, семья подозреваемого не находилась на профилактическом учете.

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Фото: Следственный комитет России

