Михаил Забродский рассказал о регионах, которые хотят независимости.

Генерал-лейтенант Украинских Вооруженных сил Михаил Забродский заявил о желании части жителей страны войти в состав России. Такое мнение военнослужащий высказал в эфире местного телеканала "Эспрессо". Эксперт огласил журналистам конкретные регионы, которые стремятся к отделению от Киева. В эти территории попадают Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск), Херсон и Одесса.

Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Михаил Забродский, генерал ВСУ

Напомним, что украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против иностранного военнослужащего уголовное дело. Его обвиняют по статьям 356 и 357 УК РФ. Речь идет об использовании запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде.

Украинский генерал испугался нового Чернобыля и призвал ходить в церковь.

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