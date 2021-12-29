  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генерал ВСУ Забродский заявил о желании части жителей Украины войти в состав России
Сегодня, 8:12
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Генерал ВСУ Забродский заявил о желании части жителей Украины войти в состав России

0 0

Михаил Забродский рассказал о регионах, которые хотят независимости.

Генерал-лейтенант Украинских Вооруженных сил Михаил Забродский заявил о желании части жителей страны войти в состав России. Такое мнение военнослужащий высказал в эфире местного телеканала "Эспрессо". Эксперт огласил журналистам конкретные регионы, которые стремятся к отделению от Киева. В эти территории попадают Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск), Херсон и Одесса.

Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть.

Михаил Забродский, генерал ВСУ

Напомним, что украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против иностранного военнослужащего уголовное дело. Его обвиняют по статьям 356 и 357 УК РФ. Речь идет об использовании запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде.

Украинский генерал испугался нового Чернобыля и призвал ходить в церковь.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: всу, генерал, михаил забродский, одесса, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии