В горах Сочи погиб фрирайдер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Курорт Газпром".
Трагедия произошла 15 января вне оборудованных трасс. Очевидцы утверждают, что мужчина упал головой в сугроб, не смог выбраться, его завалило снегом. Погибшему было 34 года.
По информации Telegram-канала "112", свидетели произошедшего начали оказывать ПМП фрирайдеру, однако спасти мужчину не удалось. Отмечается, что он приехал с друзьями из Воронежа.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Туристам напоминают, что катание на сноубордах и лыжах вне подготовленных трасс (фрирайд) запрещено.
Ранее в Японии объявили эвакуацию более 200 тысяч человек из-за угрозы цунами.
Видео: Telegram / Типичный Сочи
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