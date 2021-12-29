Мужчина совершил спуск с горы за пределами оборудованной трассы.

В горах Сочи погиб фрирайдер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Курорт Газпром".

Трагедия произошла 15 января вне оборудованных трасс. Очевидцы утверждают, что мужчина упал головой в сугроб, не смог выбраться, его завалило снегом. Погибшему было 34 года.

По информации Telegram-канала "112", свидетели произошедшего начали оказывать ПМП фрирайдеру, однако спасти мужчину не удалось. Отмечается, что он приехал с друзьями из Воронежа.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Туристам напоминают, что катание на сноубордах и лыжах вне подготовленных трасс (фрирайд) запрещено.

Ранее в Японии объявили эвакуацию более 200 тысяч человек из-за угрозы цунами.

Видео: Telegram / Типичный Сочи