В Японии объявили эвакуацию более 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Высота волны может достичь трех метров.

В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют жителей восьми префектур из-за угрозы цунами после извержения подводного вулкана в государстве Тонга. Об этом сообщает телевизионный канал NHK. Под ударом волны могут оказаться Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима

Так, свои жилища должны покинуть более 200 тысяч человек. Для них приготовили спеццентры и убежища, а в некоторых регионах людей вывозят на возвышенности, куда не должны достать волны. Японские метеорологи предполагают, что высота цунами может достичь трех метров.

Извержение вулкана началось в ночь с 15 на 16 января. Риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. В некоторых регионах уже зафиксированы полутораметровые волны. Информации о пострадавших не поступало.

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Видео: Youtube/EL ETOS UT, Disaster Compilations