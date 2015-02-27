Никто не пострадал.

В Сочи рядом с международным аэропортом загорелись гаражи и хозяйственные постройки. В результате воспламенения никто не пострадал и не погиб. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. При этом экстренные службы пояснили, что на территории самой воздушной гавани никакого возгорания не фиксировалось.

В 08:57 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли гаражей на площади 100 кв. м. В 09:30 — ликвидация открытого горения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Ранее Telegram-канал "Сочи онлайн" опубликовал ролик с сильным огнем и черными клубами дыма. Позже в социальных сетях появился снимок, на котором видно пламя около самолета. на кадре запечатлено, что огонь разгорелся за пределами аэропорта. Известно, что к 9:38 утра по московскому времени все последствия пожара были ликвидированы.

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Фото и видео: Telegram / ЧП Сочи