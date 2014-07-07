  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Атомный ледокол "Якутия" задымился на Балтийском заводе
Сегодня, 19:11
124
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Атомный ледокол "Якутия" задымился на Балтийском заводе

0 0

Сейчас на ледоколе работают специалисты МЧС.

В пятницу утром задымился второй отсек строящегося атомного ледокола "Якутия". Он находится на стапеле Балтийского завода, передает в официальном телеграм-канале предприятия. 

По данным МЧС, тлеющая ветошь в отсеке, где активно ведутся огневые работы, привела к задымлению нескольких помещений. Сотрудников сразу же эвакуировали, никто не пострадал. Задымление ликвидировали. В сообщении добавили, что материального ущерба нет. 

Сейчас на ледоколе работают специалисты МЧС.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели уже в третьем районе Рязанской области.

Фото: Telegram / Балтийский завод Official

Теги: задымление, ледокол, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии