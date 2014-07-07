Атомный ледокол "Якутия" задымился на Балтийском заводе

Сейчас на ледоколе работают специалисты МЧС.

В пятницу утром задымился второй отсек строящегося атомного ледокола "Якутия". Он находится на стапеле Балтийского завода, передает в официальном телеграм-канале предприятия.

По данным МЧС, тлеющая ветошь в отсеке, где активно ведутся огневые работы, привела к задымлению нескольких помещений. Сотрудников сразу же эвакуировали, никто не пострадал. Задымление ликвидировали. В сообщении добавили, что материального ущерба нет.

Сейчас на ледоколе работают специалисты МЧС.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели уже в третьем районе Рязанской области.

Фото: Telegram / Балтийский завод Official